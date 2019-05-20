20 мая: кто из звезд шоу-бизнеса родился в этот день?

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5-tv.ru рассказывает о знаменитых тельцах, которые сегодня празднуют день рождения.

Фото: Коллаж, www.globallookpress.com

Гоша Куценко

 
 
 
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Публикация от Гоша Куценко (@goshakutsenko)

Главный именинник этого понедельника. Российскому актеру Гоше Куценко сегодня исполнился 51 год. Артист полюбился российскому зрителю по ролям в фильмах «Мама, не горюй», «Антикиллер», «Любовь-морковь».

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Шура

 
 
 
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Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev)

Александру Медведеву — 43 года. Вот уж действительно, человек с непростой судьбой! И даже статус звезды российской эстрады не спасает Шуру от неприятностей. Уже который месяц длится история с элитной квартирой артиста, которую тот в молодые годы купил, не заботясь о документах на право собственности. Пожелаем артисту удачи!

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Роман Карцев

Роман КарцевРоман Карцев. www.globallookpress.com

К сожалению, знаменитого юмориста с нами больше нет. Так бы Роману Карцеву исполнилось сегодня 80. Сердце артиста остановилось в октябре прошлого года.

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Наталья Подольская

 
 
 
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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Участница «Фабрики звезд — 5», представлявшая Россию на «Евровидении-2005», отмечает 36-летие. Сегодня Наталья Подольская — счастливая мать и жена, подарившая супругу, Владимиру Преснякову-младшему, сына Артемия.

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Алексей Гуськов

 
 
 
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Публикация от Алексей Гуськов Official page (@guskov_aleksei)

Народному артисту РФ 20 мая 2019-го исполнилось 60 лет. Алексей Гуськов больше всего известен по сериалу «Граница: Таежный роман». За роль офицера-контрабандиста Никиты Голощекина был удостоен Государственной премии РФ.

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Борис Акунин

Борис АкунинБорис Акунин. www.globallookpress.com

С черными книжками-детективами про Эраста Фандорина в России знаком каждый. Их автору, Григорию Чхартишвили, сегодня 62 года.

Серию «Новый детективъ» про приключения Фандорина Борис Акунин (псевдоним) начал писать в 1998 году. За более чем 20 лет вышло 17 книг. Самая известная — «Турецкий гамбит» — была экранизирована в 2005-м.

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