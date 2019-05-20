20 мая: кто из звезд шоу-бизнеса родился в этот день?

Гоша Куценко

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гоша Куценко (@goshakutsenko) 3 Май 2019 в 2:27 PDT

Главный именинник этого понедельника. Российскому актеру Гоше Куценко сегодня исполнился 51 год. Артист полюбился российскому зрителю по ролям в фильмах «Мама, не горюй», «Антикиллер», «Любовь-морковь».

Актер «без зажимов»: Гоша Куценко дал пощечину Марине Доможировой

Шура

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev) 16 Май 2019 в 7:20 PDT

Александру Медведеву — 43 года. Вот уж действительно, человек с непростой судьбой! И даже статус звезды российской эстрады не спасает Шуру от неприятностей. Уже который месяц длится история с элитной квартирой артиста, которую тот в молодые годы купил, не заботясь о документах на право собственности. Пожелаем артисту удачи!

Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру

Роман Карцев

Роман Карцев. www.globallookpress.com

К сожалению, знаменитого юмориста с нами больше нет. Так бы Роману Карцеву исполнилось сегодня 80. Сердце артиста остановилось в октябре прошлого года.

«Внебрачный сын» актера Романа Карцева разоблачен

Наталья Подольская

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 12 Май 2019 в 3:04 PDT

Участница «Фабрики звезд — 5», представлявшая Россию на «Евровидении-2005», отмечает 36-летие. Сегодня Наталья Подольская — счастливая мать и жена, подарившая супругу, Владимиру Преснякову-младшему, сына Артемия.

«Танцующие ребрышки»: поклонники Подольской потешаются над исхудавшей певицей

Алексей Гуськов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Гуськов Official page (@guskov_aleksei) 7 Май 2019 в 10:54 PDT

Народному артисту РФ 20 мая 2019-го исполнилось 60 лет. Алексей Гуськов больше всего известен по сериалу «Граница: Таежный роман». За роль офицера-контрабандиста Никиты Голощекина был удостоен Государственной премии РФ.

Алексей Гуськов — об обществе, хайпе, гаджетах, политике и Украине

Борис Акунин

Борис Акунин. www.globallookpress.com

С черными книжками-детективами про Эраста Фандорина в России знаком каждый. Их автору, Григорию Чхартишвили, сегодня 62 года.

Серию «Новый детективъ» про приключения Фандорина Борис Акунин (псевдоним) начал писать в 1998 году. За более чем 20 лет вышло 17 книг. Самая известная — «Турецкий гамбит» — была экранизирована в 2005-м.

Борис Акунин объяснил, когда почувствовал, что Фандорину пора на покой