20 мая: кто из звезд шоу-бизнеса родился в этот день?

Гоша Куценко
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Главный именинник этого понедельника. Российскому актеру Гоше Куценко сегодня исполнился 51 год. Артист полюбился российскому зрителю по ролям в фильмах «Мама, не горюй», «Антикиллер», «Любовь-морковь».
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Шура
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Александру Медведеву — 43 года. Вот уж действительно, человек с непростой судьбой! И даже статус звезды российской эстрады не спасает Шуру от неприятностей. Уже который месяц длится история с элитной квартирой артиста, которую тот в молодые годы купил, не заботясь о документах на право собственности. Пожелаем артисту удачи!
Победивший рак певец Шура проиграл суд и потерял единственную квартиру
Роман Карцев
К сожалению, знаменитого юмориста с нами больше нет. Так бы Роману Карцеву исполнилось сегодня 80. Сердце артиста остановилось в октябре прошлого года.
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Наталья Подольская
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Участница «Фабрики звезд — 5», представлявшая Россию на «Евровидении-2005», отмечает 36-летие. Сегодня Наталья Подольская — счастливая мать и жена, подарившая супругу, Владимиру Преснякову-младшему, сына Артемия.
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Алексей Гуськов
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Народному артисту РФ 20 мая 2019-го исполнилось 60 лет. Алексей Гуськов больше всего известен по сериалу «Граница: Таежный роман». За роль офицера-контрабандиста Никиты Голощекина был удостоен Государственной премии РФ.
Алексей Гуськов — об обществе, хайпе, гаджетах, политике и Украине
Борис Акунин
С черными книжками-детективами про Эраста Фандорина в России знаком каждый. Их автору, Григорию Чхартишвили, сегодня 62 года.
Серию «Новый детективъ» про приключения Фандорина Борис Акунин (псевдоним) начал писать в 1998 году. За более чем 20 лет вышло 17 книг. Самая известная — «Турецкий гамбит» — была экранизирована в 2005-м.
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