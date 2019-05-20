Дороже золота: Археологи под Астраханью совершили сенсационную находку

Поистине бесценную находку исследуют сейчас ученые под Астраханью. Местный фермер, копая яму в собственном дворе, нашел старинный бронзовый котелок. А рядом с ним — невероятные украшения, а также золото, серебро и оружие.

Населявшие степи современной России и Казахстана еще в V веке до нашей эры кочевые плена не оставили после себя никаких свидетельств. Письменности у них не было. Поэтому каждая такая находка для историков и археологов дороже любого золота.

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Специалисты даже примерно не могут оценить стоимость обнаруженных украшений. Учитывая их возраст, речь может идти о десятках миллионов рублей.

Подробнее смотрите в видеосюжете Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знаменитое «кандальное» кольцо, сделанное декабристами из своих оков было продано за шесть миллионов рублей.