Эксперт о политике Зеленского: «Если будет разворот, то постепенно»

, 7:32 Эфирная новость 180

Новый президент Незалежной официально станет главой государства через несколько часов, 20 мая. Политологи гадают: какой путь изберет звезда телесериалов?

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Считанные часы остаются до инаугурации нового президента Украины. Известно, что на церемонию Владимир Зеленский не приедет на лимузине, а придет пешком. Почетными гостями станут президенты Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Делегации из России на церемонии не будет, наш МИД не получал приглашения.

Впрочем, ничего удивительного эксперты в этом не видят. Антироссийская риторика — главный компонент украинской политики, но скоро он может стать второстепенным.

Политолог Дмитрий Салонников: «Украину накачивали информацией даже не четыре года, а гораздо больше, и антироссийской, и проамериканской, и с определенными взглядами на экономику, формирование цен и все остальное. Вот ему (Владимиру Зеленскому — Прим. ред.) нужно будет все менять, поэтому если будет разворот, то он произойдет постепенно. Это несколько месяцев как минимум, а то и год-полтора».

Между тем, Петр Порошенко пожелал удачи своему преемнику и продолжил выводить из-под удара своих сторонников. В отставку отправился председатель Совета безопасности Украины Александр Турчинов и почти 20 чиновников рангом пониже.

Видео: Начальник Госохраны подтвердил информацию о нетрадиционной инаугурации Зеленского

Тем временем, украинские СМИ сообщают, что Владимир Зеленский сразу после инаугурации объявит о роспуске Верховной Рады. Досрочные выборы в парламент могут пройти уже в июле. В свете этих слухов избранному президенту начинают поступать советы о реформах. Олег Ляшко считает, что в Раде нужно сократить количество депутатов почти вдвое, а лидер «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович предлагает вообще изменить всю избирательную систему.

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