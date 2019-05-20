Видео: Начальник Госохраны подтвердил информацию о нетрадиционной инаугурации Зеленского

Начальник Управления Государственной охраны Украины Валерий Гелетей подтвердил информацию о не совсем традиционной процедуре торжественного вступления в должность избранного украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, в процедуре инаугурации нового президента Незалежной «изменения есть, и эти изменения существенные». Об этом Гелетей рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

Сообщается об ограничениях движения на нескольких центральных улицах, а также о том, что не будет традиционной светской вечеринки для представителей бомонда, которая обычно устраивается в подобных случаях. При этом Зеленский пригласил всех своих сторонников на встречу утром в Мариинском парке, откуда он направится в Раду для торжественного вступления в должность.

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет сегодня, 20 мая, в Киеве. Начало в 10:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что участие в инаугурации Зеленского подтвердили пять президентов.