Раскрыта новая схема хищений из банкоматов Сбербанка

Новый способ кражи денег у пользователей банкоматами Сбербанка фиксируется все чаще. Мошенники пользуются временным отрезком (тайм-аутом), отведенным на совершение операции. В банкоматах Сбера он составляет 90 секунд. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Схема работает следующим образом. Мошенник долгое время проводит перед банкоматом, раздражая своей медлительностью стоящего за ним в очереди человека. После чего резко уходит. Уставший ждать или просто торопящийся клиент вставляет в банкомат свою карту, вводит пин-код и неожиданно с его счета списывается какая-то сумма.

Якобы если при работе с банкоматом, не вставив карту, выбрать какую-то операцию и не завершить ее, то в течение 90 секунд оплата будет произведена со следующей вставленной карты. Чем и пользуются злоумышленники. Если же карта попадает в банкомат спустя 1,5 минуты, данная схема не сработает.

Эксперты видят серьезные проблемы в сценарии работы системы безопасности терминалов самообслуживания Сбербанка. В самом популярном банке РФ в свою очередь просто призвали своих клиентов быть внимательнее.

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