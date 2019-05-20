«Вот он рай»: Звезда «Султана моего сердца» соблазнила фанатов фигурой в бикини

Российская актриса Александра Никифорова, известная по роли в сериале «Султан моего сердца», опубликовала на своей странице в Instagram очередную фотографию с отдыха в Турции. Не так давно звезда работала в этой стране — там проходили съемки кинокартины. Теперь же она туда вернулась, чтобы расслабиться и насладиться морскими пейзажами.

Судя по снимкам, артистка довольно много времени проводит на пляже — поклонники уже оценили ее великолепный загар. Однако, несмотря на это, кадрами в бикини теледива радует публику нечасто, поэтому снимок, который она опубликовала в воскресенье, 19 мая, буквально покорил сеть.

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В своем микроблоге Никифорова разместила фотографию в купальнике и солнечных очках на морском побережье. Рядом с ней стоит бокал с прохладительным напитком. Подписчики были очарованы красотой актрисы. Они осыпали ее множеством комплиментов и подчеркнули, что о такой безупречной фигуре можно только мечтать.

«Вот он рай!»

«Сашенька, а у Вас уже классный загар за такой короткий период!»

«Саша! Видно настроение у Вас хорошее, значит, отдых удался… А купальник у Вас бомбический… Да и вообще все супер! Красавица!» — отметили пользователи.

Другая часть фанатов принялась гадать, с кем светская львица гуляет по пляжу. Многие предположили, что она отдыхает в компании своего коллеги по сериалу актера Али а Дуру. Подписчики уверены: звезд связывает нечто большее, чем просто дружба.

«Супер! Я бы хотела думать, что Султан вас сфоткал».

«Саша! Ну, взорвите Instagram! Скажите: был Али у Вас?»

«Кто в море увидел плавающего Али?» — шутили фолловеры.

Впрочем, это не первый раз, когда Никифорова дает повод думать о романе с Али. Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты мучаются в догадках насчет того, с кем звезда пойдет ужинать.