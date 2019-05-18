«Приятного вечера с Али»: Звезда сериала «Султан моего сердца» озадачила фанатов

, 16:46 Фото 336

Актриса Александра Никифорова опубликовала в Instagram очередной снимок на фоне турецких пейзажей, который вызвал бурные обсуждения.

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Фото, видео: Instagram @alexandra_nikiforova_official

Российская актриса Александра Никифорова, известная своей ролью в сериале «Султан моего сердца», опубликовала на своей странице в Instagram очередную фотографию на фоне турецких пейзажей. На снимке звезда позирует в элегантном вечернем платье в пол.

Судя по подписи к публикации, свой наряд теледива подобрала специально для ужина в ресторане. Она отметила, что ее ждут блюда от трех известных шеф-поваров страны.

«Программа на три дня насыщенная, на ужин ждут именитые шеф-повара: турок Музаффер Айдын, наш Виктор Беляев и итальянец Фабриццио Фаттуччи», — написала артистка.

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Поклонники Никифоровой всерьез заинтересовались ее планами на вечер. Они принялись гадать, кто составит ей компанию. Некоторые предположили, что ужинать звезда будет со своим коллегой по сериалу актером Али Эрсаном Дуру, который уже не раз заставлял думать, что их отношения с российской кинозвездой — больше, чем просто дружба.

«А где же Али?»

«Александра, вы нас не перестаете удивлять, как всегда, красива и изящна! Приятного вечера с Али… думаю, он с вами».

«Все, Сашенька, мы спокойны! Али в превосходной форме. Султан шикарен!» — отметили пользователи.

Другие обсудили внешность Никифоровой. Ее загар вызвал противоречивые мнения среди фанатов.

«Сашенька! Вы как всегда очаровательны! Загар уже заметен невооруженным взглядом! Прекрасного вечера вам!»

«Плечи уже покраснели. Как погода в Турции? Нам тоже уезжать через пару недель», — поинтересовались комментаторы.

Instagram @alexandra_nikiforova_official

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александра Никифорова возмутилась поведением турецких мужчин.

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