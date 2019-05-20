ООН проведет экстренное заседание из-за принятия закона об украинском языке

Скандальный закон о государственном языке на Украине в понедельник, 20 мая, будут обсуждать на экстренном заседании Совета безопасности ООН. Оно созвано по инициативе России. В российском представительстве подчеркнули, что закон ущемляет в правах национальные меньшинства и противоречит Минским договоренностям.

В большинстве сфер жизни Киев разрешает использование только украинского языка. За нарушения предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность.

Против такой дискриминации выступает не только Россия. Власти Венгрии, множество представителей которой живут на Украине, надеются, что новый президент Владимир Зеленский отменит тотальную украинизацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Порошенко подписал закон о государственном статусе украинского языка.