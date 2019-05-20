«Доходит до абсурда»: Миллиардер Евгений Петросян погряз в долгах после развода

73-летний Евгений Петросян оказался в трудной финансовой ситуации из-за раздела имущества с бывшей супругой Еленой Степаненко. Юмористка живет в роскошной квартире в Зачатьевском переулке, но упорно не хочет оплачивать «коммуналку», пишет «СтарХит».

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Апартаменты площадью 516 квадратных метров стоят около 600 миллионов рублей, а жилищно-коммунальные услуги обходятся в 200-250 тысяч ежемесячно. Когда суд арестовал счета Евгения Петросяна, образовались огромные долги, сообщил адвокат Сергей Жорин.

«Сейчас доходит до абсурда. Например, недавно потребовались документы, подтверждающие, что мой клиент имеет звание „Народный артист“, — для налоговых вычетов, пенсионных отчислений. Елена Григорьевна просто не пустила Евгения Вагановича на порог. Пришлось все восстанавливать, делать дубликаты» , — добавил он.

Петросяну также придется оплачивать дорогостоящую экспертизу имущества. Речь идет о сумме в несколько миллионов рублей.

При этом Жорин подчеркнул, что неоднократно предлагал юмористу решить вопрос при помощи полиции и МЧС, вскрыв квартиру и поменяв замки. Но Евгений Ваганович категорически отказывается, не смотря на все провокации, которые постоянно ему устраивает бывшая супруга.

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