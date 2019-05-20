Шаляпин и Цымбалюк-Романовская готовят совместный сюрприз для любителей музыки

Роман певца Прохора Шаляпина и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской уже долгое время обсуждают в прессе. Даже когда, по словам знаменитостей, их связывала только дружба, уже ходили слухи, что между звездами завязались романтические отношения.

Так или иначе, сплетни скоро подтвердились — в конце 2018 года молодые люди признали, что действительно любят друг друга. Хотя Шаляпин и Цымбалюк-Романовская не торопят отношения, они дают повод для зависти многим парам. Как пишет Starhit.ru, в отношениях возлюбленных царит идиллия, в чем не раз признавалась пианистка.

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Теперь звезды загорелись новой творческой идеей. Они готовят совместную концертную программу «Люди с экрана», которая пройдет в Москве 25 мая.

Как рассказала Цымбалюк-Романовская в интервью Starhit.ru, зрителей мероприятия ждет множество сюрпризов. Перед ними выступят оркестр военно-музыкального училища имени генерала Халилова и сводный хор Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова. В программе прозвучат русские народные песни, произведения советских и российских композиторов и музыкальные шедевры Фредерика Шопена и Микаэла Таривердиева.

Среди специальных гостей концерта: певица Марина Девятова, актриса Маргарита Быстрякова и композитор Владимир Быстряков.

«Мы с Прохором давно мечтали о том, чтобы создать что-то творческое. Готовим для зрителей сюрприз», — поделилась пианистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Прохор Шаляпин поведал о ссоре с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.