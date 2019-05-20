На врача с напильником: необычное нападение произошло в Иркутске

В Иркутске пациент напал на осматривавшего его медика. Инцидент произошел в понедельник, 20 мая.

Нападение произошло на пересечении улиц Трилиссера и Байкальской. Известно, что нападавший был пациентом скорой помощи. Мужчина набросился на врача внутри служебного автомобиля. При этом пациент имел с собой напильник, но откуда у него был инструмент, в настоящее время неизвестно.

Сообщается, что пострадавший медик уже осмотрен коллегами — серьезных травм у него не обнаружено. А вот буйного пациента пришлось связать до приезда полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что неизвестные напали на жену Саакашвили в грузинском Зугдиди.