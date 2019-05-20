Автоцентр Hyundai в Кемерове полностью охвачен огнем

Автоцентр, расположенный на Октябрьском проспекте в городе Кемерово, загорелся в понедельник вечером, 20 мая. По состоянию на 21.00 по местному времени, крыша здания уже полностью была охвачена огнем.

Прибывшие на место происшествия спасатели уточняют информацию о том, есть ли в здании люди. Предварительно, жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

На месте работают 14 пожарных расчетов. Обстоятельства произошедшего уточняются. Пожару присвоен второй ранг сложности. Площадь пожара достигает тысячи квадратных метров.