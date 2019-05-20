Автомобилисты против предложения МВД изымать автомобили у нетрезвых водителей

В МВД России хотят радикально решить проблему пьянства за рулем. Силовики предлагают конфисковывать машины у нетрезвых водителей. Вы не ослышались — конфисковывать, то есть отбирать навсегда.

Как может повлиять такая мера на статистику дорожных происшествий, еще предстоить оценить, вот у автомобилистов уже появились вопросы. Не станет ли это еще одним инструментом в руках коррупционеров?

Разбирался Артур Ломидзе.

Сегодня за вождение в нетерезвом виде водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора два года. Все, можно закрывать автомобиль и ставить его на длительную парковку. Но если решил снова сесть за руль пьяным, то административная ответственность становится уголовной. Нарушителя могут отправить за решетку на три года.

В МВД РФ решили, что этого не достаточно и предложили конфисковать орудие преступления — не бутылку, а автомобиль. Статистика действительно пугающая. Только с начала этого года в России под колесами нетрезвых шоферов погибли почти 500 человек.

Это недавние кадры с Невского проспекта. Черная иномарка летит по главной магистрали города, игнорируя все правила и светофоры. Объезжает тех, кто ему мешает по встречной полосе. В результате аварии водитель такси погиб на месте. Две его пассажирки оказались в больнице. Спасти одну из них врачам так и не удалось. Водитель только вышел из-под ареста за вождение в нетрезвом виде. В этот раз скорее всего жал на газ тоже в беспамятстве.

Задержания таких потерявших связь с реальностью происходят чуть ли не ежедневно. Например, один из водителей помял шесть автомобилей. Окажись на его пути люди, он бы точно так же ехал вперед. Житель Калининграда вообще поставил рекорд. Алкотестер — зашкалил.

«У нас больше тыщи не надували. Это обсалютный рекорд никогда в жизни такого не было!» — пытались шутить от удивления сотрудники ГИБДД.

Полтора литра водки — смертельная доза. Мужчина стоять-то не может, а пытался ехать. Отсутствие прав для таких людей вообще не помеха. Правила писаны как будто не для них. Кажется отобрать машину — самое разумное решение. Но автомобильное сообщество уже всколыхнулось. Не так все просто.

«У пьяницы денег на свою машину может и не быть. Машина, например, жены или сестры. Отбирать автомобиль по закону любой страны невозможно», — объясняет автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

А ценность автомобиля говорят эксперты, может превратить процедуру освидетельствования в настоящие торги.

«Возникает соблазн за денежное вознаграждение подтасовать документы или исказить факты, поэтому коррупционную составляющую в этом случае исключать нельзя. Ведь машина конфискуются не на определенный срок, а конфискуется совсем. Поэтому нарушители будут всеми возможными силами избежать наказания, чтобы машина осталась им», — считает председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

В ГИБДД подчеркивают — это только предложение, возможно конфискация будет временной. Но даже в таком, не радикальном варианте вопросов к правоохранительным органом много.

«Кто будет отвечать? Что за стоянки? Кто будет нести ответственность?» — спрашивает юрист Александра Новикова.

Экспертное сообщество сомневается, что подобная инициатива все-таки превратится в закон. Но бой пьяницам за рулем дают не только полицейские, депутаты просят еще повысить ответвеность для нарушителей, которые сбили людей находясь под градусом.

Сегодня им грозит до девяти лет, но чаще всего судьи дают два-три в колонии-послении. Если это предложение дойдет до финала — убийцам за рулем будет грозить 15 лет за решеткой.