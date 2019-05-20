МВД предложило изымать автомобили у нетрезвых водителей

МВД РФ предложило на законодательном уровне закрепить инициативу об изъятии транспортных средств у водителей, пребывающих в состоянии опьянения. Соответствующее предложение ведомство уже направило в правительство, сообщает в понедельник, 20 мая, ТАСС.

« В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения », — говорится в сообщении.

Помимо этого, МВД России настаивает на усилении ответственности за нарушения отдельных пунктов правил дорожного движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вождение в пьяном виде.