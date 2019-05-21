Торговая война США и КНР: Huawei тяжело ранен

Сейчас весь мир наблюдает за экономическими баталиями США и Китая — их жертвой пал гигант Huawei. Корпорация Google отключила китайскую корпорацию от своих сервисов, а это значит — от карт, платежных систем, обслуживания операционной системы. Как быть россиянам, у кого эти парализованные смартфоны на руках — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на самом деле Трамп объявил Китаю торговую войну. Президент США поручил ввести пошлины на товары из Поднебесной на 300 миллиардов долларов. Пекин не оставил удар Трампа без ответа и заявил о симметричных санкциях. Происходящее окрестили «Торговой войной», и Huawei, равно как и Google, стали одними из первых «жертв» этого конфликта.