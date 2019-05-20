Эксперты: как повлияет на рынок прекращение сотрудничества между Google и Huawei

Дональд Трамп может спровоцировать и глобальные потрясения на рынке мобильной связи. Такие неутешительные выводы делают эксперты на фоне прекращения сотрудничества между Google и Huawei. Владельцы смартофонов и планшетов теперь не смогут обновить операционную систему, а значит станут уязвимы для хакеров. Они получат доступ к личным данным и к банковским картам. Пользователи могут лишиться своих денег в одно мгновение. Также владельцы телефонов не смогут пользоваться электронной почтой, картами и популярными сервисами. Из-за торговой войны Вашингтона и Пекина, США внесли китайский АЙТИ — гигант в черный список.

В Google рассказали, кто из пользователей Huawei сможет пользоваться Android

«Любые войны, экономические, IT-войны никогда не заканчиваются хорошо, как для участников этой битвы, так для тех, кто в этой битве опосредованно участвует, то есть клиенты компании в данном случае и Android и Google, Huawei. Очень много телефонов используется не просто в личной повседневной жизни, но и в бизнес-деятельности, если она была сильно связано с какими-то обновлениями», — отмечает независимый финансовый аналитик Антон Шабанов.

Санкции ударят и по американскими производителям оборудования. Корпорации поставляли для китайских смартофонов и планшетов, полупроводники, чипы и модемы. Кстати, в самом IT-гиганте к подобному шагу готовились. Еще в марте в корпорации заявили, что в случае непредвиденных обстоятельств, готовы перейти на собственную операционную систему и пользоваться китайскими микропроцессорами, которые ни чуть не уступают американским.

Как сообщал ранее 5-tv.ru поклонники Huawei пришли в ярость от решения Дональда Трампа и Google.