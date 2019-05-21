Какая ветреность! Папарацци застукали Брэдли Купера с новой пассией

Любители светской хроники по всему миру активно обсуждают расставание Брэдли Купера и российской модели Ирины Шейк. Многие отмечают, что это была одна из самых прочных и красивых пар мирового шоу-бизнеса. Однако спустя непродолжительное время после того, как впервые появилась информация о разрыве, папарацци застали Купера с другой дамой.

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На кадрах, появившихся в сети, видно мужчину, который выходит из автомобиля в сопровождении некой светловолосой женщины. Однако, как сообщает опубликовавшее снимки издание StarHit, доподлинно неизвестно, действительно ли это Брэдли Купер или неизвестный просто похож на именитого актера. Также остается неустановленной и личность блондинки, которая находилась вместе с ним.

Многие поклонники в расставании Купера и Шейк винят американскую поп-певицу Леди Гагу. Но, как писал ранее 5-tv.ru, фанаты российской топ-модели убеждены, что артистка и в подметки не годится Ирине.