Магазины садовой утвари и техники для приусадебных участков предлагают любителям овощеводства очень недешевые решения для полива — механизмы для орошения могут ударить по карману. Есть эффективное, а главное дешевое средство.

Для того, чтобы собрать поливалку своими руками, вам понадобится обычная двухлитровая пластиковая бутылка. Вооружившись гвоздем или шилом делаем на одной из сторон бутылки множество дырок. В крышке вырезаем отверстие по диаметру шланга, а после надеваем крышку на шланг. Дело за малым — накручиваем «дырявую» бутылку на крышку и включаем воду. Когда жидкость заполнит бутылку, она начнет автоматически литься через проделанные заранее отверстия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как порезать лук без слез.