Пользовательница @natakondra выложила в Instagram фотографию из Таллина. Она была на экскурсии в Старом городе, где и сделала нашумевший снимок. Позднее Наталья обнаружила, что в окне здания на заднем фоне отчетливо видно привидение.
Как сообщает РЕН, подписчики блогерши попытались угадать, кого же запечатлела камера смартфона. Скептики уверены, что это просто свет так упал на поверхность стекла, кто-то же углядел в привидении силуэт зайца или ленивца из мультика «Ледниковый период».
«Это Добби!» — шутит пользователь.
«А я почему-то уверена, что это не нарисовано. А чей-то дух. И даже, возможно, девушки. Она улыбается. Ну ооочень, конечно, жутковато», — отмечает подписчица.
Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи сети заметили «НЛО» в Петербурге.