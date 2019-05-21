Пользовательница @natakondra выложила в Instagram фотографию из Таллина. Она была на экскурсии в Старом городе, где и сделала нашумевший снимок. Позднее Наталья обнаружила, что в окне здания на заднем фоне отчетливо видно привидение.

Instagram @natakondra

Как сообщает РЕН, подписчики блогерши попытались угадать, кого же запечатлела камера смартфона. Скептики уверены, что это просто свет так упал на поверхность стекла, кто-то же углядел в привидении силуэт зайца или ленивца из мультика «Ледниковый период».

«Это Добби!» — шутит пользователь.

«А я почему-то уверена, что это не нарисовано. А чей-то дух. И даже, возможно, девушки. Она улыбается. Ну ооочень, конечно, жутковато», — отмечает подписчица.

Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи сети заметили «НЛО» в Петербурге.