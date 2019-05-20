Репортаж: Почему на самом деле Трамп объявил Китаю торговую войну?

На этой неделе экономика планеты содрогнулась от нового удара в ходе масштабной торговой войны США и Китая. Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая на 300 миллиардов долларов. В ответ Госсовет КНР объявил о симметричных санкциях. Как говорится, нашла коса на камень.

Трамп больше не хочет договариваться с Пекином, а КНР надоели его условия. Еще до выборов американский президент говорил, что китайцы грабят Америку. Тут и льготы для своих компаний, и воровство интеллектуальной собственности, «валютные игры». А может просто Китай с его мощнейшим экономическим потенциалом наступает на пятки Великой Америке. Или Трамп по-прежнему остается не политиком, а бизнесменом. И ловит свою рыбку в этой мутной воде? Максим Облендер — о глобальной экономической битве!

Торговую войну, как ее громко назвали в Китае, Трамп в интервью окрестил всего лишь небольшой ссорой. Победителем из которой, по его мнению, конечно, выйдут Штаты.

«Вы хотите кое-что узнать? Мы всегда побеждаем! Мы всегда побеждаем!»

Ибо цели благие — сделать Америку снова великой — все сильнее душить импорт из Китая и стимулировать своих производителей. Куда уж сильнее, удивляются в Поднебесной. На ряд товаров пошлины уже повысили до 25%! Внутреннего рынка, говорит продавец рыбы Хуан Чживэй, переговоры двух держав пока не коснулись. Его рыба как продавалась, так и продается. Но как будет дальше — не загадывает.

«Для простых людей пока нет проблем, все приходят на рынок покупать продукты, вопрос только в деньгах — есть или нет. Пока с деньгами все хорошо, но проблемы в недавних переговорах».

Чэнь Чжиган — главный китаец России, как его называют соотечественники, уверен: переговоры США преднамеренно срывает. Ведь цели торговой войны далеко не в возвращении величия Америки.

«Тенденции развития высоких китайских технологий начинают тревожить часть американцев. В их традиционных понятиях Китай — это только трудонаемный рынок. Носки, трусики, тапочки шейте, а 5G-сети и высокие технологии — не ваше дело».

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Пока США обвиняет Китай в краже интеллектуальной собственности и выносит предписания, вторая экономика в мире китайскими тапочками наступает на пятки американской. Самолеты, космонавтика, медицина и высокие технологии — приоритетные цели стратегической программы «Made in China 2025», не дающей спокойно спать американским экономистам.

Пол Тэйлор, сенатор штата Калифорния: «Мы действительно не нуждаемся в товарах, покупаемых у Китая. Мы покупаем множество того, что нам на самом деле не нужно. Товары для WallMart, всякий хлам. Я имею в виду товары, которые не имеют жизненной необходимости».

Спору нет, США импортирует много ширпотреба, производить который под силу самим: здесь и кухонная утварь, и расчески, и игрушки для животных и даже канцтовары — скрепки, для сцепки очередного пошлинного списка. Но каждый день рядовой житель США ест импортные сыры, молочные продукты, фрукты, китайскую рыбу и мясо в тех же бургерах. Китайские таблетки, вакцины и витамины выдают в американских больницах. Алюминий и сталь используют на стройках. Бытовая техника — камеры, печи, стиралки и, конечно, запчасти для гаджетов. Особенно, если учесть, что над каждым яблочным смартфоном трудятся более 60 китайских компаний. Вы все еще уверены, господин сенатор, что этот пошлинный список из шести с лишним тысяч предметов США в состоянии делать самостоятельно?

«В Китае сложившуюся ситуацию сравнивают с конфликтом двух книг. „Искусство заключать сделки“ Дональда Трампа и „Цитаты“ Мао Цзэдуна. Пока один пишет, что „надо быть жестким и безжалостным, уметь считать деньги“, другой рассказывает, как вести „затяжную партизанскую войну“. Прямой намек на то, что у китайцев болевой порог, куда выше чем у американцев. Они долго могут терпеть то, что США не сможет, особенно если отвечать им теми же методами».

Сделок пока не получается — скорее наоборот, обоюдное закручивание гаек. Торговаться китайцы умели всегда, но как долго будут терпеть в этот раз? Очевидно для всех — резко огрызнись — встанет производство американских смартфонов, еще раз — ноутбуков. А когда возобновится уже на территории США — цены на товары вырастут. За те деньги, что работали китайцы, американцы работать не захотят. Придется нанимать мигрантов. Например, ненавистных Трампу мексиканцев. Прогноз экспертов — торговая война в первую очередь коснется тех, кто ходит в магазины.

Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований: «Эти повышенные пошлины они будут прямым способом переложены на потребителей, то есть повышение цен. А от некоторых товаров, видимо, придется отказаться. Хотя структура внешних торговых потоков взаимных она достаточно жесткая и меняется с большим трудом».

Финансовые потери тоже будут. Штаты уже подсчитывают убытки из-за ответного пошлинного списка и, в частности, от прекращения закупки Китаем сои у американских фермеров. Обваливаются ценные бумаги зависимых от Китая компаний — Tesla, Apple и промышленных гигантов — Boeing и Caterpillar.

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Впрочем, терять деньги Штатам, чей госдолг каждую минуту увеличивается на 2,5 миллиона долларов, не привыкать. Как и господину Трампу, который неоднократно, будучи предпринимателем, объявлял о банкротстве. Но для тех же республиканцев такие потери явно неприемлемы. Вместе с автопроизводителями, они очень вежливо, но настойчиво попросили американского лидера отложить введение дополнительных пошлин на автомобили из Китая, и президент вынужден был согласиться. Ведь из-за новых пошлин резко взлетят цены и под угрозой окажутся тысячи рабочих мест в стране.

Россия же наблюдает за конфликтом орлов и драконов со стороны, а происходящее напоминает шоу, где уже в 11 сериях переговоров интрига не пропадает. Уж в чем, а в шоу американский лидер разбирается.