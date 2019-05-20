«Игра престолов» закончилась, но это еще не конец. Что обещают создатели?

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Вышла последняя серия одного из самых популярных сериалов в истории. Ожидания поклонников кинокартины не оправдались, однако сценаристы успокаивают: грядут спин-оффы.

Фото: www.globallookpress.com

Самый дорогой сериал в мире — «Игра престолов» — подошел к логической развязке. В ночь на понедельник, 20 мая, в эфире HBO показали шестую серию восьмого сезона культовой кинокартины. Фантастическая сага, покорившая всю планету, завершилась, так и не оправдав ожидания многих поклонников.

Фанаты критикуют восьмой сезон «Игры престолов», находя большое количество несостыковок и отмечая «нелепость» и «искусственность» событий. Почти каждая серия восьмого сезона сериала вызывала шквал критики со стороны зрителей. Ни один из самых популярных прогнозов сюжета не подтвердился.

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Более миллиона поклонников фантастической саги потребовали переснять финальную часть «Игры престолов», подчеркнув, что сценаристы не справились с работой, поскольку не могли опираться на произведения Джорджа Мартина. Первые сезоны были сняты именно по книгам, тогда как сюжет последних частей значительно опередил писателя по развитию событий.

Концовкой культового сериала остались недовольны не только самые горячие поклонники киноленты, но и звезды «Игры престолов». Лина Хиди, сыгравшая Серсею, Конлет Хилл, исполнивший роль Вариса, Софи Тернер, перевоплотившаяся на съемках в Сансу Старк, выразили разочарование по поводу финальной сцены фантастической саги. Они спорили со сценаристами насчет судьбы своих персонажей и были убеждены, что заключительный сезон эпопеи расстроит фанатов.

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Впрочем, несмотря на критику, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов. На различных платформах телеканала HBO ее посмотрели более 18 миллионов человек.

И создатели не планируют на этом останавливаться. Они уверяют: грядут спин-оффы. По словам сценаристов, Джордж Мартин подготовил проекты четырех шоу, действие которых происходит во вселенной «Игры престолов». Причем один из них уже запущен в производство телеканалом HBO, и даже известно, что главные роли в нем исполнят Наоми Уоттс и Джош Уайтхаус.

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Новая часть культовой кинокартины станет приквелом — сюжет расскажет о событиях, произошедших за десять лет до начала действий фантастической саги.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты «Игры престолов» высмеяли киноляп со стаканчиком Starbucks.

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