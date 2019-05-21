«Столько секса!» Полуголая Глюкоза показала видео с эротичной фотосессии

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Певица опубликовала на своей странице Instagram бекстейдж со съемок.

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Фото, видео: Instagram @chistyakova_ionova

Российская певица Наталья Ионова, больше известная как Глюкоза, радует фанатов соблазнительными кадрами. На странице звезды Instagram довольно часто появляются эротичные фотографии, перед которыми мало кто может устоять. Подписчики не скупятся на комплименты поп-исполнительнице, а теледива, в свою очередь, не забывает пополнять свой контент новыми откровенными снимками.

В понедельник, 20 мая, Глюкоза в очередной раз свела поклонников с ума. Певица опубликовала в своем микроблоге бекстейдж фотосессии, которая получилась очень «горячей». Во время съемок светская львица несколько раз меняла откровенные наряды, каждый из которых превосходно подчеркивал ее «прелести». Снимки в белье, купальниках и даже в ванной — за время съемок артистка сделала множество пикантных кадров, которыми обещала поделиться в сети.

Поклонники Глюкозы не смогли сдержать восхищения при виде ее фигуры. Публикация вызвала шквал самых разнообразных комплиментов.

«У тебя красивая грудь природная!»

«Какое тело! Не могу смотреть без восхищения».

«Просто огнище! Спасибо Наташа, не ем дальше».

«В тебе столько секса, смотреть можно вечно».

«Секси герл», — отметили комментаторы.

Впрочем, не обошлось и без критики. Некоторые призвали исполнительницу быть целомудренной и не выставлять «личное» на всеобщее обозрение.

«Нескромно до вульгарности и бестыжести. Это — для мужа!»

«Страшная какая-то да дешевая. Как минимум, странные удовольствия у вас», — поделились мнением фолловеры.

Однако теледива проигнорировала комментарии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Глюкозу раскритиковали за откровенный образ. Певица появилась на публике в блузке с огромным вырезом, который насмешил пользователей сети.

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