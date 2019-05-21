В громком деле о «пьяном мальчике» поставлена точка

В громком деле о «пьяном мальчике», которого сбили насмерть в подмосковной Балашихе, сегодня поставлена точка.

Михаил Клейменов, который делал экспертизу, а согласно ей шестилетний Алеша Шимко был пьян, получил десять месяцев исправительных работ. Как сказано в приговоре, за халатность.

Наказание не устроило отца погибшего Алеши Шимко, он намерен его обжаловать. По его словам, не только для того, чтобы приговор был более строгим, а для чтобы отношение к таким делам стало более серъезным.

Тем временем, Михаил Клейменов в ближайшее время уже вернется на работу, хотя его квалификация вызывает множество вопросов. Сам Клейменов отказался прокомментировать сегодняшний приговор суда и попросту сбежал от журналистов.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с отцом погибшего мальчика, в котором он заявил, что не видит раскаяния у женщины, виновной в трагедии.