Крымские татары требуют извинений от украинских дипломатов за фотоподлог

Украинское посольство в США выдало фотографию польских евреев за снимок депортации крымских татар в 40-е годы XX века.

Подмену заметили российские дипломаты. Они отметили, что настоящая фотография хранится в Музее Холокоста в Вашингтоне и на нем изображены узники польского гетто, которых отправляют в лагерь смерти «Хелмно».

В Киеве на комментарий российского посольства никак не отреагировали. Зато последовала реакция организации «Единство Крыма», там потребовали от украинских дипломатов извиниться за фотофейк.

Глава организации Сейтумер Ниметуллаев в интервью РИА Новости назвал это «непозволительной ошибкой», но, хоть и готов сделать скидку на невнимательность, требует впредь относиться к вопросам истории, особенно связянным с трагедией целых народов быть более щепетильными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петра Порошенко в первый же день «непризедентства» обвинили в госизмене и экс-глава Незалежной в ближайшее время может стать фигурантом ряда крупных расследований.