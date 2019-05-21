Порошенко обвинили в госизмене в первый же «непрезидентский» день

Бывший украинский лидер Петр Порошенко уже скоро может предстать перед судом. В Госбюро Украины поступило сразу несколько заявлений о его преступлениях — госизмене, захвате власти и превышении полномочий. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов, до событий на Майдане он занимал пост в администрации президента Януковича. По его словам, одно из главных преступлений Порошенко — провокационный приказ о проходе украинских судов через Керченский пролив.

Впрочем, бывшего главу Незалежной волнуют сейчас совсем другие проблемы. Агентство Bloomberg опубликовало данные о финансовом состоянии Порошенко, за пять лет оно сократилось едва ли не вдвое. И это при том, что он активно наживался на всем: от подержаных запчастей для военной техники до тарифов на ЖКХ, которые при Порошенко подорожали в несколько раз.

А еще бывший лидер готовится к парламентским выборам. Бороться ему придется среди прочего, с новой силой — «партией мэров». Ее основали градоначальники Харькова и Одессы для поддержки жителей юго-востока страны. Ну а новый президент Украины снова всех удивил: первым указом Владимир Зеленский не Раду распустил, а назначил себя верховным главнокомандующим. Простые украинцы наблюдают за происходящим сдержанно — пока многого от Зеленского не ждут.