«Хватит ныть»: Бузову затравили за жалобы на «фальшивые» синяки на коленях

Известная российская телеведущая не первый раз старается обратить внимание поклонников на то, каких трудов ей стоило заработать популярность. Судя по постам светской львицы, кажется, что она трудится не покладая рук. Довольно часто теледива делится историями о том, сколько усилий и терпения требует ее работа.

Впрочем, обычно Бузова говорит о моральных составляющих жизни звезды, а в понедельник, 20 мая, решила рассказать о физической боли. На своей странице Instagram ведущая опубликовала фото, на котором продемонстрировала синяки и ссадины на ногах.

«Успех — это огромная и тяжелая работа, упорство, трудоспособность, настойчивость, а иногда и боль. Но через эту боль, синяки и усталость я иду к своей новой цели», — подписала публикацию звезда.

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Однако, вместо жалости и сочувствия, светская львица вызвала критику со стороны своих подписчиков. Фанаты осудили Бузову за то, что она слишком часто «ноет», а некоторые даже сочли, что она специально нарисовала синяки на коленях, чтобы привлечь к себе внимание.

«Нарисовать такие каждый может».

«Ты что, на коленях идешь к своей цели?»

«Да всем же понятно, что фальшивые синяки».

«В шахте отработала. Устала. Хватит ныть, ты, чудовище бездарное».

«Представляю эту ситуацию: ой, я упала, мне так больно, не могу ходить, Антон, скорее фоткай! Сейчас сяду только удачно, волосы поправлю — ну, все, я готова к тому, чтобы меня все жалели», — иронично заметили комментаторы.

Другие пользователи, в свою очередь, отметили, что почти не спят и отказывают себе в еде, но никогда не жалуются, в отличие от певицы.

«Какой труд, она на халяву все сделала, а настоящий труд делают наши родные на заводах, на полях, а не на сцене», — возмутился один из подписчиков.

Впрочем, отвечать своим злопыхателям Бузова не стала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова разочаровалась в очередном ухажоре.