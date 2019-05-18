«Переживаю и плачу»: Бузова разочаровалась в очередном ухажере

Ольга Бузова, похоже, снова разочаровалась в очередном мужчине. Субботним утром певица разразилась в своем Instagram очень эмоциональным постом, в котором пожаловалась, что снова наступила на те же грабли. Ольга пишет, что всегда думает о людях лучше, чем они есть, а потом удивляется «предательству, лжи и обману», переживает и плачет. А позже находит для них оправдания.

«Красивые слова о любви — это прекрасно. Мы девушки любим ушами, и я люблю, что уж греха таить, но если нет поступков — эти слова перестают что-либо значить! Как перестать впускать в свою жизнь ********** и *******? Скажет мне кто-нибудь?», — восклицает Бузова.

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Вся эта тирада проиллюстрирована унылой черно-белой фотографией. Подписчики принялись утешать певицу и давать житейские советы.

«Они всегда будут! И нужно эти поступки считать не ошибками — а своими уроками, которые нас учат».

«В этой жизни нельзя никому верить, кроме себя. Тот, кто хочет быть рядом, он всегда будет»

«Олечка, узнаете — мне скажите», — пишут комментаторы.

Instagram @buzova86

Несколько дней назад, как писал 5-tv.ru, поклонники Бузовой начали подозревать, что с личной жизнью артистки, которая несколько лет очень тяжело переживала развод с мужем — футболистом Дмитрим Тарасовым, не все ладно. Тогда когда Ольга опубликовала грустный пост о конце любви.