«Переживаю и плачу»: Бузова разочаровалась в очередном ухажере

, 15:37 Фото 245

Певица опубликовала в Instagram унылое черно-белое фото и написала очень эмоциональный пост о лжи и предательстве.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 462

Ольга Бузова, похоже, снова разочаровалась в очередном мужчине. Субботним утром певица разразилась в своем Instagram очень эмоциональным постом, в котором пожаловалась, что снова наступила на те же грабли. Ольга пишет, что всегда думает о людях лучше, чем они есть, а потом удивляется «предательству, лжи и обману», переживает и плачет. А позже находит для них оправдания.

«Красивые слова о любви — это прекрасно. Мы девушки любим ушами, и я люблю, что уж греха таить, но если нет поступков — эти слова перестают что-либо значить! Как перестать впускать в свою жизнь ********** и *******? Скажет мне кто-нибудь?», — восклицает Бузова.

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Вся эта тирада проиллюстрирована унылой черно-белой фотографией. Подписчики принялись утешать певицу и давать житейские советы.

«Они всегда будут! И нужно эти поступки считать не ошибками — а своими уроками, которые нас учат».

«В этой жизни нельзя никому верить, кроме себя. Тот, кто хочет быть рядом, он всегда будет»

«Олечка, узнаете — мне скажите», — пишут комментаторы.

Instagram @buzova86

Несколько дней назад, как писал 5-tv.ru, поклонники Бузовой начали подозревать, что с личной жизнью артистки, которая несколько лет очень тяжело переживала развод с мужем — футболистом Дмитрим Тарасовым, не все ладно. Тогда когда Ольга опубликовала грустный пост о конце любви.

Тема:
Ольга Бузова 462
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