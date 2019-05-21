Первый в истории королевских гонок пилот из России Виталий Петров высказался после смерти легендарного автогонщика Ники Лауды, передает телеканал «360».

Виталий выразил сожаление, что не так много общался с австрийцем при жизни.

«Ники был великим человеком, настоящим Чемпионом, построившим правильно свою спортивную карьеру, да и всю жизнь! Это большой пример для многих», — сказал Петров.

Российский спортсмен также назвал ключевые черты характера Лауды:

«Четко, рассудительно шел к своим целям и достигал их, просчитывал все до мелочей! Умел правильно оценить свои возможности, никогда не сдавался!».

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда скончался 21 мая на 71-м году жизни.