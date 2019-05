Скончался легендарный гонщик «Формулы-1» Ники Лауда

Трехратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда скончался 20 мая в возрасте 70 лет, передает «Спорт-экспресс». Австрийский гонщик умер в окружении родных. В прошлом году у легенды автоспорта возникли серьезные проблемы со здоровьем, он пережил пересадку легких. В начале 2019 года Лауду госпитализировали из-за гриппа.

В 1971 году Ники Лауда дебютировал в «Формуле-2», выкупив на кредит место в команде «Марч». После перехода в «Формулу-1» австрийца пригласили в Ferrari в 1974 году, а уже в следующем году Лауда стал чемпионом королевских гонок.

Многие знают о страшной аварии на гоночной трассе Нюрбургринг, в которой выжил Лауда. В 1976 году его болид врезался в ограждение и загорелся. Пилот оказался зажат в кокпите, его спасли другие гонщики. Лауда получил значительные ожоги головы и начал носить кепку, которая с годами превратилась в фирменный элемент стиля.

Всего через год после этого Лауда снова выиграл «Формулу» за Ferrari, а в 1984 году завоевал третий чемпионский титул в составе McLaren. История успеха легендарного австрийца и его соперничества с Джеймсом Хантом легла в основу фильма «Гонка».

«A lot of people criticise Formula 1 as an unnecessary risk. But what would life be like if we only did what is necessary?»



Rest in peace, Niki Lauda. #Lauda #f1 #MonacoGP #RestInPeace pic.twitter.com/pIYNDk3Zco