Скончался легендарный гонщик «Формулы-1» Ники Лауда

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Мир скорбит в связи с утратой трехкратного чемпиона королевских гонок.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Трехратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда скончался 20 мая в возрасте 70 лет, передает «Спорт-экспресс». Австрийский гонщик умер в окружении родных. В прошлом году у легенды автоспорта возникли серьезные проблемы со здоровьем, он пережил пересадку легких. В начале 2019 года Лауду госпитализировали из-за гриппа.

В 1971 году Ники Лауда дебютировал в «Формуле-2», выкупив на кредит место в команде «Марч». После перехода в «Формулу-1» австрийца пригласили в Ferrari в 1974 году, а уже в следующем году Лауда стал чемпионом королевских гонок.

Многие знают о страшной аварии на гоночной трассе Нюрбургринг, в которой выжил Лауда. В 1976 году его болид врезался в ограждение и загорелся. Пилот оказался зажат в кокпите, его спасли другие гонщики. Лауда получил значительные ожоги головы и начал носить кепку, которая с годами превратилась в фирменный элемент стиля.

Всего через год после этого Лауда снова выиграл «Формулу» за Ferrari, а в 1984 году завоевал третий чемпионский титул в составе McLaren. История успеха легендарного австрийца и его соперничества с Джеймсом Хантом легла в основу фильма «Гонка».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом после тяжелейшей травмы появлении на публике чемпиона «Форумы-1» Михаэля Шумахера.

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