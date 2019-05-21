Младшая дочь Сергея Шойгу Ксения 21 мая опубликовала ролик с уникальными снимками в честь дня рождения отца. Семейные фотографии сменяются кадрами рабочих будней на посту главы МЧС, а в конце показан парад Победы в Москве, где министр обороны приветствует войска. Об этом сообщает Дни.ру.

«Мы всегда были и будем рядом! Мой самый близкий человек, мой лучший друг! С Днем Рождения, Папа!» , — написала девушка.

Сергей Шойгу родился в городке Чадан Тувинской АО. В 1991 году он стал председателем Российского корпуса спасателей, а спустя три года — министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2012 последовали новые назначения, сначала на пост губернатора Московской области, а затем главой Министерства обороны.

Ранее Шойгу подробно рассказал, как готовился парад Победы на Красной площади.