Новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» появился в сети

Соцсети обсуждают выход второго трейлера ленты «Однажды в Голливуде» — нового детища Квентина Тарантино. Видеоролик был опубликован на Youtube-канале Sony Pictures Entertainment во вторник, 21 мая.

Поклонники американского режиссера пришли в восторг от сцены, где Леонардо Ди Каприо поджигает нацистов с помощью огнемета. В другом эпизоде главный герой в исполнении Брэда Питта сталкивается лицом к лицу с одним из самых зловещих американских преступников — Чарльзом Мэнсоном.

Также в кадр попали Аль Пачино, Марго Робби, Тим Рот, Курт Рассел, Дакота Фаннинг, Джеймс Марсден и Дэмиэн Льюс.

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