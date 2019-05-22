Как получить The Sims 4 в Origin бесплатно

На игровой платформе Origin бесплатно раздают игру The Sims 4. Без скидок культовый симулятор жизни стоил две тысячи рублей.

Щедрость издательства Electronic Arts финансово оправдана. The Sims 4 вышла в 2014 году и уже давно не привлекала к себе внимание игрового мира. Но за это время к игре выпустили очень много дополнений, расширяющих оригинальную версию. Судя по всему, EA планирует заработать именно на них и потому заманивает на Origin потенциальных покупателей.

Чтобы получить игру бесплатно, надо перейти на страницу The Sims 4 на Origin, нажать «Получить игру» и ввести свои логин и пароль от платформы. Бесплатная раздача запланирована в течение семи дней и завершится в 20:00 по Москве 28 мая.

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