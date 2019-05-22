22-летняя московская блондинка увела нападающего «Спартака» из семьи. Теперь у нее есть Porsche

Форвард красно-белых Луис Адриано приударил за 22-летней русской красавицей. Как сообщает сайт KP.RU, ради нее он отважился на развод — хотя в Бразилии его ждут маленькие дети.
«Белый цвет волос, видимо, очень понравился 31-летнему Луису Адриано, когда он заметил москвичку Екатерину Дорожко в одном из ресторанов», — отмечает портал.
Катя не теряла времени и со сверхзвуковой скоростью заполнила сердце футболиста. Судя по Instagram девушки, Адриано влюбился в нее без памяти.
А ведь когда-то Луис был примерным семьянином. У него трое детей: дочь Алисия и близнецы Жуан Луис и Жуан Адриано. Супруга Камилла тоже, мягко говоря, симпатичная женщина; ничто не предвещало беды.
Осложнения начались после переезда в Москву. Раньше Адриано играл в донецком «Шахтере», где его поддерживала семья. А вот в столицу России Камилла с детьми не захотела — вероятно, это была роковая ошибка. Вдали от супруги бразилец стал легкой добычей для столичных «охотниц».
Гороскоп на 22 мая: Весы, вас ждет «горячий» сюрприз
21 мая нападающий «Спартака» объявил о новых отношениях публично: он выложил в Instagram фотографии с Катериной, поздравляя ее с днем рождения. Девушке исполнилось 22.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В подарок — черный Porsche. Ну а что еще ожидать от влюбленного бразильца с годовым доходом в четыре миллиона евро?
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отметила 30-летний юбилей Инна Жиркова.