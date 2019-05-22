22-летняя московская блондинка увела нападающего «Спартака» из семьи. Теперь у нее есть Porsche

Форвард красно-белых Луис Адриано приударил за 22-летней русской красавицей. Как сообщает сайт KP.RU, ради нее он отважился на развод — хотя в Бразилии его ждут маленькие дети.

«Белый цвет волос, видимо, очень понравился 31-летнему Луису Адриано, когда он заметил москвичку Екатерину Дорожко в одном из ресторанов», — отмечает портал.

Катя не теряла времени и со сверхзвуковой скоростью заполнила сердце футболиста. Судя по Instagram девушки, Адриано влюбился в нее без памяти.

Луис Адриано и Катя Дорожко. Instagram @dorozhko

А ведь когда-то Луис был примерным семьянином. У него трое детей: дочь Алисия и близнецы Жуан Луис и Жуан Адриано. Супруга Камилла тоже, мягко говоря, симпатичная женщина; ничто не предвещало беды.

Осложнения начались после переезда в Москву. Раньше Адриано играл в донецком «Шахтере», где его поддерживала семья. А вот в столицу России Камилла с детьми не захотела — вероятно, это была роковая ошибка. Вдали от супруги бразилец стал легкой добычей для столичных «охотниц».

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21 мая нападающий «Спартака» объявил о новых отношениях публично: он выложил в Instagram фотографии с Катериной, поздравляя ее с днем рождения. Девушке исполнилось 22.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luiz Adriano #12 (@luizadrianinho) 21 Май 2019 в 2:56 PDT

В подарок — черный Porsche. Ну а что еще ожидать от влюбленного бразильца с годовым доходом в четыре миллиона евро?

Instagram @dorozhko

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