Гороскоп на 22 мая: Весы, вас ждет «горячий» сюрприз

День Николая Чудотворца — что можно и что нельзя делать православным 22 мая

Приготовьтесь — на пути сезон Близнецов с подарками от матушки-Вселенной. Ответ на ваши молитвы может прийти в самой неожиданной форме. Держите душу нараспашку, дикари. Раки, если бы мы не падали н е поднимались, то никакого роста не было бы. Мы бы не шли на следующий уровень. Не позволяйте неудачам держать вас в узде. У вас еще много непокоренных Эверестов.

Стрельцы, если план не сработал в прошлом, не значит, что он не сработает сейчас. Разве можно идти по жизни под диктовку страха? Оставайтесь в стороне от своих саморазрушительных процессов.

Овен — гороскоп на сегодня, 22 мая

Ваше сердце не разбито, Овны. Оно наоборот — собирается по кусочкам. Хороший отдых и два литра воды каждый день совершат с вами чудо. Есть хорошие новости для тех, кто разочаровался в своем карьерном выборе. Кое-что волшебное готовится возникнуть на вашем пути. Решитесь на «прыжок веры», но держите в уме, что есть 100 вероятность падения.

Космический совет: решайтесь на авантюры.

Телец — гороскоп на сегодня, 22 мая

Если вы пересматривали планы на собственное тело, то сейчас самое время поставить планку повыше. Карты раз за разом указывают на то, что стоит сесть на вегетарианскую диету, богатую фруктами, овощами, бобами и орехами, прямо с рынка, конечно же.

Для некоторых из вас изменения будут радикальными — например, вы целиком откажетесь от молочных продуктов. Новая диета не только сделает вас сильнее, но и преобразит ваш способ постановки себя в мире.

Космический совет: ешьте больше фруктов.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 22 мая

Встречайте сезон Близнецов, с подарками и подношениями от матушки-Вселенной, конечно же.

Вы получите ответ на ваши молитвы в самых необычных формах. Откройтесь миру, необузданные жеребцы. Но не позвольте восхищению снести вам крышу. Продолжайте «работать локтями» и держать ухо востро. Вы будете довольны собой и результатами в конце года.

Космический совет: радуйтесь жизни, но не теряйте головы.

День Николая Чудотворца — что можно и что нельзя делать православным 22 мая

Рак — гороскоп на сегодня, 22 мая

Если не падать и не подниматься, то ни о каком росте речи быть не может. Мы попросту не продвинемся на новый уровень. Не позволяйте неудачам свалить вас с ног. У вас еще столько непокоренных вершин на пути. Те из вас, чьи сердца разбиты, помните, что чувства мимолетны. Выпустите на волю игривого себя, Раки. Тогда вы поймете, что творчество — это противоядие к отраве печали.

Космический совет: творите, а не грустите.

Лев — гороскоп на сегодня, 22 мая

Вселенная устроила для вас день из разряда: «твои желания — мои приказы».

Приготовьтесь принять счастье и смех в свою жизнь, вместе с пригоршней классных сюрпризов. Ключ к «кладовой счастья» в том, чтобы оставаться открытыми. Для кого-то из вас настала пора открыть свои чувства объекту обожания. Живите сердцем, Львы. В конце концов, мы на этой планете, чтобы любить и быть любимыми.

Космический совет: любите мир и живите по сердцу.

День Николая Чудотворца — что можно и что нельзя делать православным 22 мая

Дева — гороскоп на сегодня, 22 мая

Ничего нельзя поделать, чтобы поменять текущие обстоятельства, Девы. Все что в ваших силах: подобрать правильный наряд, точку зрения и отношение. Самый лучший вариант: надевайте кроссовки и бегом в парк. А вы знали, что выброс адреналина прекрасно справляется с меланхолией и грустью, которая сейчас на вас давит?

Космический совет: больше бега, меньше печали.

Весы — гороскоп сегодня, 22 мая

Готовы набрать полные ладони подарков от Вселенной? Желания сбудутся самым щедрым и волшебным образом. Оставайтесь открытыми к сюрпризам, Весы. Радость и изобилие будут вашими спутниками сегодня. Вы осознаете, что люди запредельно бережны и позитивны по отношению к вам. Напоследок: вторая половинка готовит вам «горячий» подарок.

Космический совет: будьте готовы к подаркам от Вселенной.

Скорпион — гороскоп сегодня, 22 мая

Ах, эта взаимность. Если чувствуете, что теряете равновесие, то есть большая вероятность, что вы отдавались отношениям, в которых не получали ничего взамен.

Скорпионы, потратьте следующие несколько дней на то, чтобы пересмотреть свои воззрения на отношения. Вопросы денежных займов могут обостриться для некоторых из вас. Кто-то выручил вас раньше? Возможно, перед вами шанс вернуть долг. С другой стороны, если о вас вспоминают только когда нужна помощь, вы имеете полное право отказать.

Космический совет: пересмотрите воззрения на отношения с людьми.

День Николая Чудотворца — что можно и что нельзя делать православным 22 мая

Стрелец — гороскоп сегодня, 22 мая

Если что-то не сработало раньше, не значит, что оно не сработает сейчас. Вы идете, ведомые страхом? Стрельцы, отбросьте разрушительные модели поведения. Что нужно сделать: окунуться в темное царство эмоций. Аутентичность самая настоящая суперсила.

Космический совет: отбрасывайте прочь негатив и любите себя.

Козерог — гороскоп сегодня, 21 мая

От вас сегодня требуется восстановиться связь с храмом тела. Когда вы в последний раз прогуливались по парку, ныряли в океан йоги или работали архитектором собственных мускулов? Никогда не поздно набрать фитнес-инструктора, Козероги. В чем фишка работы над собой? Поток энергии, счастья и здоровья. Неправда ли смотрится одним большим выигрышем?

Космический совет: сходите в спортзал и выложитесь по полной.

Водолей — гороскоп сегодня, 22 мая

Заполняйте счета с улыбкой на лице. Когда вы несете радость в мир, то создаете пространство для еще большего изобилия. У вас впереди финансовые хитросплетения и разбирательства с долгами. Просто помните — если не хотите давать в долг, то не давайте — правда на вашей стороне.

Космический совет: делайте все с улыбкой.

День Николая Чудотворца — что можно и что нельзя делать православным 22 мая

Рыбы — гороскоп сегодня, 22 мая

Если взрослая жизнь кажется одной большой панической атакой, то у вас конкретные проблемы, Рыбы. Задача на сегодня: обратитесь к внутреннему Будде и оторвитесь от жесткой привязки к конкретным ситуациям. Тогда вы поймете, что вещи сами собой организуются, когда вы не трясетесь над ними.

Космический совет: отпустите ситуацию, и она сама разрешится.

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