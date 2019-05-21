Лимузин, вертолет и яхта. Как отпраздновала юбилей Инна Жиркова?

15 мая супруге знаменитого российского футболиста исполнилось 30 лет. Как отмечает Teleprogramma.pro, Инна Жиркова отпраздновала с размахом: лимузин, вертолет и огромная вечеринка со звездными гостями.

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Гуляния прошли в Санкт-Петербурге и растянулись на два дня. Большинство приглашенных — футболисты и их жены: например, Игорь и Екатерина Смольниковы, Игорь и Вероника Ерохины, экс-супруга Кержакова Милана Тюльпанова. Веселился на вечеринке и солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов.

До места торжества Инна и Юрий Жирковы добирались сначала на лимузине, затем на вертолете.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Инна Жиркова (@innazhirkova) 20 Май 2019 в 9:06 PDT

«Поцелуй в лимузине… чувствовала себя невестой!» — поделилась с подписчиками в Instagram селебрити.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Инна Жиркова (@innazhirkova) 20 Май 2019 в 10:42 PDT

Второй день Жиркова и ее гости веселились на яхте, рассекая по Неве. Благо, деньки выдались жаркие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты обсуждают фотографии Брежневой и Меладзе с тематической вечеринки.