Американцы поставили туркам ультиматум насчет русских C-400

Госдеп США пойдет на что угодно, чтобы продавать свое оружие по всему миру. Теперь под прицелом Турция, которая присматривается к русским С-400 больше, чем к американским Patriot.

Вашингтон поставил Анкаре ультиматум, сообщает CNBC. Если до первой недели июня Эрдоган не откажется от русского оружия, Штаты возьмутся за санкции. Предположительно, Турцию исключат из программы по производству истребителей F-35, лишат ста уже заказанных самолетов, а также в ее отношении могут ввести ограничения со стороны НАТО.

Свои действия американцы объясняют очень просто: страны НАТО должны закупать военную технику натовского образца, а С-400 в данном случае вообще угроза всему альянсу. Вашингтон не намерен поддерживать военно-техническое сотрудничество с Анкарой, если она отдаст предпочтение русским зенитно-ракетным комплексам.

Соглашение о поставках C-400 в Турцию было подписано Путиным и Эрдоганом в конце 2017 года. Сумма сделки — два с половиной миллиарда долларов.

Ранее турецкий президент заверил Валентину Матвиенко, что Турция выполнит контракт по закупке С-400.