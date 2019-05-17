Эрдоган заверил Матвиенко, что Турция выполнит контракт по закупке С-400

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу, 17 мая, в Стамбуле провела переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи турецкий лидер заверил председателя СовФеда, что страна выполнит контракт по приобретению зенитных ракетных систем С-400, сообщает ТАСС.

«Безусловно, он (Эрдоган — Прим.ред.) отметил тему С-400, сказав, что давление на Турцию оказывалось беспрецедентное, оно продолжается, но я, как президент, заявляю, что никаких изменений в этом не будет, мы будем выполнять подписанное соглашение», — привела слова Эрдогана Матвиенко.

Председатель СовФеда отметила, что Реджеп Тайип Эрдоган не видит никаких препятствий для выполнения обязательств по данному контракту.

Отмечается, что на встрече Валентины Матвиенко и турецкого лидера от российской стороны присутствовали заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов и посол России в Турции Алексей Ерхов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп обсудил с Эрдоганом закупки Турцией российских С-400. США грозились оставить Турцию без американских истребителей F-35, если она не передумает покупать у России ЗРК.