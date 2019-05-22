Видео: разлив брома произошел в «Сколково»

ЧП произошло в инновационном центре «Сколково» в среду, 22 мая. На территории учреждения произошло разлитие брома.

Как пояснили в пресс-службе «Сколково», причиной инцидента стало нарушение технологии, которое специалисты допустили при работе с ядовитым веществом. На место происшествия незамедлительно прибыли медики и сотрудники МЧС.

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«Из-за нарушения технологии работы в одной из компаний-резидентов Технопарка, произошел небольшой выброс паров соединения брома. На данный момент все последствия устранены, помещения проветрены», — цитирует представителей центра «Говорит Москва».

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В результате инцидента пострадали два человека — мужчины 37 и 26 лет. Однако степень вреда оказалась незначительной — по сообщению пресс-службы инновационного центра, обоих пострадавших врачи «скорой» отпустили после осмотра и оказания амбулаторной помощи прямо на месте ЧП.

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