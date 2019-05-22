Видео: разлив брома произошел в «Сколково»

, 11:47 Видео 72

Пары вещества могут быть смертельны для человека.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

ЧП произошло в инновационном центре «Сколково» в среду, 22 мая. На территории учреждения произошло разлитие брома.

Как пояснили в пресс-службе «Сколково», причиной инцидента стало нарушение технологии, которое специалисты допустили при работе с ядовитым веществом. На место происшествия незамедлительно прибыли медики и сотрудники МЧС.

Пятый канал

«Из-за нарушения технологии работы в одной из компаний-резидентов Технопарка, произошел небольшой выброс паров соединения брома. На данный момент все последствия устранены, помещения проветрены», — цитирует представителей центра «Говорит Москва».

Пятый канал

В результате инцидента пострадали два человека — мужчины 37 и 26 лет. Однако степень вреда оказалась незначительной — по сообщению пресс-службы инновационного центра, обоих пострадавших врачи «скорой» отпустили после осмотра и оказания амбулаторной помощи прямо на месте ЧП.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что неподалеку от одного из столичных колледжей произошел разлив ртути.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.54
0.05 71.97
0.01
Гороскоп на 22 мая: Весы, вас ждет «горячий» сюрприз

Последние новости

12:43
Один человек погиб и 10 россиян пострадали в ДТП с автобусом в Италии
12:31
Снова вместе? Актеры Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вдвоем
12:24
Видео: автобус с россиянами перевернулся в центре Италии
12:17
Автобус с туристами перевернулся в Италии — среди них могут быть россияне
12:11
Столичные полицейские накрыли подпольный цех с парфюмерией
11:47
Видео: разлив брома произошел в «Сколково»
11:44
Видео: Сенатора Арашукова лишили полномочий досрочно
11:34
Сильные проливные дожди затопили город Благовещенск в Амурской области
11:19
«Ты — кладезь!»: Виторган высмеял рассуждения Собчак о добре и зле
11:00
Назло стереотипам: три неожиданных профессии с зарплатой до 500 тысяч
10:54
Видео: Охотники за «яблоками» дерзко ограбили салон связи в Петербурге
10:48
Представлен первый MacBook Pro с восьмиядерным процессором — фото
10:34
Режим КТО снят: ликвидированные в ходе перестрелки бандиты планировали теракт
10:20
«Не здороваемся до сих пор»: Гагарина впервые назвала причину ссоры с Фадеевым
10:14
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta — видео
10:07
Козы большого города — рогатые спасают Нью-Йорк
10:00
Главный символ праздника выпускников «Алые паруса» бриг «Россия» прибыл в Петербург
10:00
«Чтобы что?»: Бородина и Рита Дакота не сошлись во взглядах на развод
9:53
Российский эксперт назвал главные недостатки истребителя F-35
9:47
Видео: россияне дружно ринулись продавать смартфоны Huawei

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Парусник «Россия» — главный символ «Алых парусов» — примеряет алые паруса

Корабль с гордым именем «Россия» вошел в Кронштадт 16 мая и уже примерил алые паруса. А 21 мая парусник поменял место стоянки, пройдя из форта «Константин» на набережную Лейтенанта Шмидта.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама