Сверхзвуковые ракеты «Авангард» начали поступать в войска. Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ Сергей Каракаев. Согласно имеющейся информации, первые инфраструктура, готовая принимать новейшие боевые комплексы развернута в Оренбургской области. Об этом пишет РИА Новости.

Первый полк, оснащенный «Авангардами» заступит на боевое дежурство а Ясненском ракетном соединении до конца 2019 года.

Ракетный комплекс «Авангард», разработанный российским военными конструкторами, не имеет аналогов в мире.

Боевой блок новейшего гиперзвукового оружия способен в плотных слоях атмосферы превышать скорость 20 махов, примерно 25 тысяч километров в час.

Впервые о наличии в РФ гиперзвукового оружия рассказал общественности Владимир Путин в рамках Послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Это произвело огромное впечатление, в том числе и на иностранных журналистов.