Внучка Стриженова рассказала о болезни своего суррогатного ребенка

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Александра при этом уверена, что именно она является биологической матерью малышки.

Фото: www.globallookpress.com

Внучка именитого актера Олега Стриженова — Александра — стала героиней светского скандала. Женщина рассказала о проблемах со здоровьем недавно рожденной ею девочки. При этом процесс родоразрешения показали в эфире одного из федеральных каналов.

Александра родила шестерых детей, однако далеко не всех из них она воспитывает самостоятельно. Женщина несколько раз становилась суррогатной матерью. В эфире телепередачи Стриженова рассказала, что родила для супружеской пары двойню, однако те отказались забирать детей. Малышей пришлось отдать в дом малютки.

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Самую младшую девочку — Мию — Александра тоже вынашивала как суррогатная мать. Однако незадолго до родов Стриженова перестала выходить на связь с будущими родителями и из роддома выписалась тайно. Но при этом в родильном зале, где Мия появилась на свет, присутствовал оператор, который запечатлел роды — фрагменты записи транслировались в эфире программы. К тому же оказалось, что девочка родилась больной.

«Изначально, когда она родилась, у нее были некие проблемы со здоровьем. Была внутриутробная инфекция. Я болела во время беременности. У меня была температура 40. Простуда. Сейчас все наладилось», — рассказала Стриженова.

В студии ток-шоу внучка актера повергла всех в шок, заявив, что на самом деле Мия — ее биологическая дочь. Женщина утверждает, что с отцом девочки — Вячеславом Жуковским — она состояла в интимных отношениях. Однако роман закончился, когда стало известно о судимости мужчины и его новом романтическом интересе к 19-летней девушке, сообщает издание «Дни.ру». Версию Стриженовой подтвердили результаты ДНК-теста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что детектор лжи помог распознать самозванца во внебрачном сыне актера Романа Кравцева.

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