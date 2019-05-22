«Грация картошки»: соцсети возмущены неадекватным танцем Волочковой в трусах

Анастасия Волочкова снова оказалась в центре интернет-скандала. Пользователи возмущены ее откровенным нарядом, в котором балерина заявилась на развлекательное мероприятие.

Видеозапись с вечеринки опубликовал на свое странице в Instagram шоумен Рустам Солнцев. На записи фрагменты балетного выступления Волочковой перемежаются с кадрами, на которых Анастасия неистово отплясывает на вечеринке. При этом платье на ней настолько короткое, что из-под него фактически выглядывает нижнее белье.

«Настюшка, что ты такое пьешь, любовь моя? Я так же хочу радоваться жизни — безмятежно», — съязвил Солнцев в публикации.

При этом пользователи обратили внимание не только компрометирующий вид Волочковой, но и странные танцевальные па, которыми она пользуется на записи.

«Взгляд кошки, грация картошки».

«У нее тело и ноги существуют отдельно друг от друга».

«У Анастасии проблемы с ритмом всегда были, несмотря на ее профессию», — подметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анастасия Волочкова нашла способ демонстрировать ноги без шпагата.