Лучше горькая правда! Названы знаки зодиака, которые никогда не врут

Стало известно представители каких знаков зодиака никогда не врут. Предпочитают говорить правду, какой бы горькой она не была. И по мнению психологов, это неплохо, ибо, как известно, рано или поздно правда все равно явит себя, как бы тщательно она не скрывалась.

Астрологи считают, что самыми честными рожденные под знаком Льва, Козерога и Рака.

Лев

Львы — как заботливые родители не устанут напоминать вам о неправильности ваших действий, если вы встали на кривую дорожку. Они будут постоянно приводить вам в пример свои неудачи, раскроют все свои секреты, только чтобы предостеречь вас от необдуманных действий.

Рак

Раки — это люди, которым можно полностью доверять. Из них получаются верные друзья, на которых можно положиться даже в самые сложные моменты. Раки никогда не станут обманывать вас, чтобы подольститься или по иным корыстным мотивам.

Козерог

Но больше всего неправда терзает Козерогов. Они просто спать не смогут, если не расскажут вам всей правды. Они будут тщательно оберегать вас от лжецов, и разоблачив их будут поддерживать вас, если сказанная правда будет вам неприятна или болезненна.

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