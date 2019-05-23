Репортаж: как блогеры терроризируют людей ради славы в интернете

В Челябинске полиция начала проверку роликов местных блогеров, которые ради розыгрыша (пранка, как это сейчас называют) снимают шок-контент: угрожают прохожим гранатой, пистолетом, стреляют в людей.

Подобные видео очень популярны на YouTube. Популярные блогеры, получив доступ к широкой аудитории интернета, могут зарабатывать на пранках по несколько миллионов в месяц. Где грань между шуткой и статьей — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российского блогера Хизу переехал автомобиль во время съемок пранка в ОАЭ.