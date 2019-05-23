Репортаж: как блогеры терроризируют людей ради славы в интернете

, 2:01 Эфирная новость 22

Пранки — то есть розыгрыши — далеко не всегда так безобидны, как может показаться на первый взгляд.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пятый канал

В Челябинске полиция начала проверку роликов местных блогеров, которые ради розыгрыша (пранка, как это сейчас называют) снимают шок-контент: угрожают прохожим гранатой, пистолетом, стреляют в людей.

Подобные видео очень популярны на YouTube. Популярные блогеры, получив доступ к широкой аудитории интернета, могут зарабатывать на пранках по несколько миллионов в месяц. Где грань между шуткой и статьей — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российского блогера Хизу переехал автомобиль во время съемок пранка в ОАЭ.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.42
-0.12 71.84
-0.13
«Лучше горькая правда!» Названы знаки Зодиака, которые никогда не врут — видео

Последние новости

2:01
Репортаж: как блогеры терроризируют людей ради славы в интернете
1:29
Дачный лайфхак: как избавиться от назойливых мух вокруг ароматных фруктов?
0:56
Мать бросила семимесячную дочь в съемной квартире в Петербурге и исчезла
0:29
Видео: Художник Бэнкси без приглашения поучаствовал в Венецианской биеналле
0:03
Зеленский показал видео первых минут в президентском кресле
23:40
«Экологично!» — в США узаконили удобрение земли мертвецами
23:24
Организаторы «Евровидения-2019» рассказали об ошибке при подсчете баллов
23:04
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек при поступлении
22:40
Версия сестер Хачатурян о самообороне во время убийства отца нашла подтверждение
22:21
«Узурпатор! Мы в оппозицию!» — Зеленский «споткнулся» на третий день президентства
21:57
Россия и Вьетнам подпишут большой пакет совместных документов
21:44
Новую систему распознавания лиц протестировали в Казани
21:30
«Если бы не Плющенко…» — Рудковская рассказала о романе с Димой Биланом
21:14
Президент обсудил с профсоюзами вопрос поднятия уровня благосостояния россиян
21:00
«Локомотив» переиграл «Урал» и завоевал Кубок России по футболу
20:57
Пятеро детей пострадали при взрыве газа на Урале
20:50
Путин поручил держать на особом контроле вопрос задержки зарплат на производстве
20:41
Улюкаев прокомментировал информацию о разводе с женой — видео
20:29
«Мне бы позвонили» — Любовь Успенская о возможной госпитализации Вилли Токарева
20:15
Упорные чиновники Хакасии не намерены отказываться от непомерных надбавок

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Парусник «Россия» — главный символ «Алых парусов» — примеряет алые паруса

Корабль с гордым именем «Россия» вошел в Кронштадт 16 мая и уже примерил алые паруса. А 21 мая парусник поменял место стоянки, пройдя из форта «Константин» на набережную Лейтенанта Шмидта.

5-tv.ru

Пресса о компании

Парусник «Россия» прибыл в центр Петербурга для участия в празднике «Алые паруса»

Ветер сможет разогнать корабль до максимальной для парусных судов подобного класса скорости.

5-tv.ru

Реклама