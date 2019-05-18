Видео: Российского блогера Хизу переехал автомобиль во время съемок пранка в ОАЭ (18+)

Известный российский блогер Хизри Зарипов, больше известный как Хиза, стал жертвой собственного пранка. Молодой человек опубликовал в сторис Instagram видео, где лежит на асфальте, и видимо по задумке, автомобиль, передвигаясь на двух боковых колесах, должен проехать над ним. Однако что-то пошло не по плану. Машина задевает Зарипова, и он начинает истошно кричать. Блогер пояснил, что это была не шутка и не сценарный ход.

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О своем состоянии и полученных травмам молодой человек не поясняет.

Этот инцидент произошел в Арабских Эмиратах, где молодой человек снимал очередной пранк.

Зарипов довольно популярный блогер, который стал знаменит своими опасными розыгрышами, в том числе с участием диких животных. Шокированные деятельностью Хизы даже создали петицию с требованием запретить подобное. В настоящий момент среди его подписчиков 4,2 миллиона пользователей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Эвард Бил извинился за «вооруженный пранк» в торговом центре Москвы.