Продюсер Яна Рудковская несколько лет назад встречалась со своим коллегой — певцом Димой Биланом. Об этом Рудковская рассказала в эфире радиостанции Love Radio, передает StarHit.

По словам продюсера, она уверена в том, что, если бы у нее в свое время не сложились отношения с фигуристом Евгением Плющенко, его место бы занял певец.

«Я могу сказать, с кем у меня был роман. У меня был роман с Димой Биланом. Серьезно. Если бы рядом со мной не было Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает. Это очень важный момент. Он красивый, талантливый, очень хорошо зарабатывает», — заявила Яна Рудковская.

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При этом она отметила, что ее отношения с Плющенко очень гармоничные.

«Он меня любит, я его люблю, поэтому все хорошо», — сказала продюсер.

Яна Рудковская вышла замуж за Евгения Плющенко в 2009 году. Шесть лет назад, в 2013 году, у супругов родился общий сын Саша, который сейчас пытается повторить карьеру отца. Также Рудковская воспитывает 16-летнего Николая от первого брака с бизнесменом Виктором Батуриным и 17-летнего Андрея — сына Батурина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Рудковская больше не хочет следовать примеру Ксении Собчак.