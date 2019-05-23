Поклонники звезды «Универа» и певицы Настасьи Самбурской с восторгом встретили новую композицию артистки под названием «Сигаретка». Песню в жанре шансон Самбурская презентовала в среду, 22 мая. Также она объявила, что в скором времени даст сольный концерт в Петербурге.

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«Песня „Сигаретка“ на стихи и музыку Натальи Лапиной уже на всех музыкальных платформах», — написала актриса в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya) 22 Май 2019 в 1:57 PDT

«Пойте еще! У вас все есть — и голос, и актерское мастерство. Удачи!» — прокомментировал один из поклонников.

«Шикарный голос! Вы теперь шансонье! Петь — это точно ваше…» — добавил другой.

«Настя, знаете, я не очень люблю шансон, но не оценить ваш шикарный голос просто нельзя! Вы невероятная умница! И обложка огонь!» — высказался еще один юзер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настасья Самбурская со скандалом покинула Театр на Малой Бронной в Москве, в котором играла продолжительное время.