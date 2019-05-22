«Труханы видать!» У Алены Водонаевой порвалось платье на самом интересном месте

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По-видимому, светская львица выбрала слишком узкий наряд.

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Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva

Телеведущая Алена Водонаева поделилась с поклонниками «горем». У светской львицы порвалось вечернее платье, когда она проводила время с приятелем. Водонаева опубликовала сторис в Instagram, на котором видно поврежденный шов под замком.

Во время записи видео телеведущая поинтересовалась у друга, сильно ли заметна дырка на ее платье.

«Ну, как тебе сказать… Труханы видать!» — ответил Оскар Ренкель.

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Подписчики Алены Водонаевой, увы, не смогли прокомментировать неудачу светской львицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи отговаривают Водонаеву от развода с мужем, однако она уверяет, что приняла твердое решение.

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