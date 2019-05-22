Организаторы «Евровидения-2019» рассказали об ошибке при подсчете баллов

Европейский вещательный союз сообщил о допущенной ошибке во время подсчета баллов в финальной части конкурса «Евровидение-2019» в Тель-Авиве 19 мая. Информация об этом размещена на сайте союза.

«ЕВС может подтвердить, что в результате стандартной практики пересмотра (баллов. — Прим.ред.) мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был использован некорректный средний результат», — говорится в сообщении.

Согласно обновленным данным, российский певец Сергей Лазарев по-прежнему остается на третьем месте с 370 баллами, хотя до этого у артиста было 369 очков, а вот для представителей других стран ошибка стала действительно критичной.

Например, Северная Македония с 305 баллами обогнала Азербайджан, заняв седьмое место. Также Швеция неожиданно опередила Норвегию, а Белоруссия — Германию.

Победитель конкурса традиционно определяется общей суммой баллов, полученных от зрителей и жюри. В этом году им стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лоуренса уличили в нарушении правил.