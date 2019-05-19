Скандал на «Евровидении»: победителя Дункана Лоуренса уличили в нарушении правил

Победитель «Евровидения-2019» Дункан Лоуренс может лишиться своего титула. Певца из Нидерландов уличили в грубом нарушении правил конкурса, пишет URA.RU.

Одно из основных требований к участникам состязания гласит, что песня, которая будет представлять страну, должна быть новой. Однако выяснилось, что песня Arcade, с которой выступал Лоуренс, есть в репертуаре Дункана уже несколько лет.

Зачем победитель «Евровидения» Дункан Лоуренс скрывал, что он гей

Доказательством этого стало видео, опубликованное на YouTube в 2017 году. На записи голландский артист исполняет представленную на «Евровидении-2019» композицию в акустической версии. Ролик может стать основанием для пересмотра итогов музыкального состязания.

В финале песенного конкурса Дункан Лоуренс с композицией Arcade набрал 492 балла, что обеспечило ему победу в соревновании. Российский певец Сергей Лазарев оказался на третьей строчке турнирной таблицы.