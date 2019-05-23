Иван Дорн радует поклонников переменами во внешности: то бороду отрастит, то волосы, а теперь вот усы. Однако на этот раз образ певца пришелся его фанатам по вкусу.

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Музыкант вынудил фанатов обсуждать свою внешность, опубликовав очередную фотографию в Instagram. На ней он предстал с зачесанными назад волосами, усами и в солнечных ретро-очках. Растительность на лице Дорн отрастил еще для съемок в клипе на песню «Мужа дома нету».

Впрочем, подписчики певца уже давно смирились с его любовью к переменам. Некоторые даже отметили, что в новом образе Дорн напоминает голливудскую звезду.

«Как этот стиль называется с такими волосами и усами? Хиппи из семидесятых?»

«Бонд, Джеймс Бонд».

«Я кайфую от пробора и усов».

«Какой красивый парень!»

«Валар моргулис!» — поделились ассоциями пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обнаженный Иван Дорн искупался в йогурте ради рекламы.